جارديان: خبراء يحذرون من مخاطر بيئية جسيمة بعد غرق السفينة روبيمار في البحر الأحمر

كتب- محمد صفوت:

حذر مسؤولون وخبراء من أن غرق ناقلة البضائع الضخمة "روبيمار" قبالة سواحل اليمن بعد هجوم للحوثيين يشكل مخاطر بيئية جسيمة حيث تهدد آلاف الأطنان من الأسمدة بالتسرب إلى البحر الأحمر.

وقالوا في تصريحات لصحيفة "جارديان" البريطانية، إن تسرب الوقود والملوثات الكيميائية يمكن أن يضر بالحياة البحرية، بما في ذلك الشعاب المرجانية، ويؤثر على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على الصيد لكسب عيشها.

وغرقت السفينة روبيمار التي ترفع علم بليز ويديرها لبنان يوم السبت وعلى متنها 21 ألف طن متري من سماد كبريتات فوسفات الأمونيوم، وفقا للقيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم).

وكانت السفينة تتسرب إليها المياه منذ أن أدى هجوم صاروخي للحوثيين في 18 فبراير إلى إتلاف هيكلها، مما يمثل أكبر تأثير على سفينة تجارية منذ أن بدأ المتمردون في استهداف السفن في نوفمبر.

تهديدات بيئية متعددة

بعد أن تركت بالفعل بقعة من الوقود المتسرب بينما كانت طافية، تشكل روبيمار الآن مجموعة جديدة من التهديدات البيئية تحت الماء.

وحذر عبد السلام الجعابي، من وكالة حماية البيئة التابعة للحكومة اليمنية، من التلوث المزدوج الذي يمكن أن يؤثر على 78 ألف صياد وأسرهم ما يصل إلى نصف مليون شخص.

وأضاف: "التلوث الأول هو التلوث النفطي الناتج عن وجود كمية كبيرة من زيت الوقود على متن السفينة"، مقدرًا الكمية بأكثر من 200 طن.

وأضاف الجعابي أن الخطر الثاني يتمثل في الأسمدة عالية الذوبان ويمكن أن تضر الأسماك والكائنات الحية مثل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية إذا تم إطلاقها في البحر.

وأضاف أن التلوث الإجمالي قد يؤدي إلى تكاليف اقتصادية كبيرة، خاصة على المجتمعات الساحلية التي تعتمد على صيد الأسماك من أجل البقاء.

أول سفينة تغرق منذ بداية الهجمات

والسفينة روبيمار هي أول سفينة تغرق منذ أن بدأ الحوثيون حملتهم في البحر الأحمر والتي يقولون إنها تضامن مع الفلسطينيين في غزة وسط الحرب بين إسرائيل وغزة.

فشلت خطط قطر السفينة بعد أن رفضت سلطات الموانئ في عدن وجيبوتي والسعودية استقبال السفينة، وفقًا لروي خوري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بلو فليت، المشغل اللبناني للسفينة.

وقال وزير النقل في الحكومة اليمنية عبد السلام حميد إن "رفض عدن يأتي خوفا من كارثة بيئية". وقال مسؤول مقرب من رئاسة البلاد إن جيبوتي رفضت أيضًا السفينة بسبب "المخاطر البيئية".

وحذر جوليان جريصاتي، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة السلام الأخضر، من أنه بدون اتخاذ إجراءات فورية، يمكن أن يتصاعد هذا الوضع إلى أزمة بيئية كبرى، مشيرًا إلى أن غرق السفينة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الخرق في هيكل السفينة، مما يسمح للمياه بالاتصال بآلاف الأطنان من الأسمدة.

وقال جريصاتي إن هذا من شأنه أن يخل بتوازن النظم البيئية البحرية، مما يؤدي إلى تأثيرات متتالية في جميع أنحاء الشبكة الغذائية.

خبراء من الأمم المتحدة لتقييم الوضع

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانز جروندبرج، إن خمسة خبراء من برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة من المقرر أن يصلوا إلى اليمن هذا الأسبوع لإجراء تقييم بالتنسيق مع وزارة البيئة اليمنية.

وحذر جورج ويكوف، قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ومقره البحرين، من أن أطنان المواد الكيميائية المحمولة على متن السفينة الغارقة روبيمار تمثل خطرا بيئيا على البحر الأحمر في شكل ازدهار الطحالب والشعاب المرجانية التالفة.

وفي حديثه خلال مؤتمر في الدوحة يوم الثلاثاء، قال ويكوف إن السفينة تشكل أيضًا تهديدًا للملاحة في البحر الأحمر على السفن الأخرى التي تعبر الممر المائي الحيوي، والذي يحمل عادة حوالي 12٪ من التجارة العالمية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية وشركة أمبري للأمن البحري إن السفينة مسجلة في بريطانيا لكن مشغلها اللبناني قال إن السفينة مسجلة في جزر مارشال.