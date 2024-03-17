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BBC

فريق نافالني ينظم احتجاجات في أجزاء من روسيا ضد إعادة انتخاب بوتين

01:36 م الأحد 17 مارس 2024

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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موسكو - (د ب أ)

أعلن فريق السياسي المعارض الروسي الراحل أليكسي نافالني عن تنظيم عدد من الاحتجاجات ضد إعادة انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتوقعة اليوم الأحد، وهو اليوم الثالث والأخير من الانتخابات.

وأظهر فريق نافالني، في بث مباشر على موقع يوتيوب، أشخاصا يشاركون في حملة "ظُهر ضد بوتين" وقت الغداء في أقصى شرق روسيا في مدن فلاديفوستوك ونوفوسيبيرسك وأومسك وإيركوتسك ومدن سيبيرية أخرى.

كما اصطف مئات الأشخاص في مركز اقتراع في يكاترينبرج في جبال الأورال.

وكذلك دعا معارضون آخرون لبوتين، مثل رجل الأعمال الروسي المنفي ميخائيل خودوركوفسكي، الذي يعيش في المملكة المتحدة، الأشخاص إلى عدم الخوف والمشاركة في الحملة.

وفي روسيا، تم فتح آخر مراكز الاقتراع في منطقة كالينينجراد على بحر البلطيق صباح اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات بعد إغلاق مراكز الاقتراع الأخيرة في كالينينجراد نحو الساعة السابعة مساء (1700 بتوقيت جرينتش).

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