معاريف: واشنطن ستطرح مشروع وقف إطلاق نار دائم بغزة في مجلس الأمن

(مصراوي)

نشرت مصادر إسرائيلية تحديثًا، كشفت فيه عن مسودة قرار أمريكي مقترح في مجلس الأمن الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.

وحسب الصحيفة العبرية، فإن مشروع القرار ينص على وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، إضافة إلى رفض أي اجتياح إسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة والتي تأوي مليون ونصف نازح.

ويعتبر نص المشروع الجديد أكثر تشددًا في مسألة وقف إطلاق النار واجتياح رفح بريًا بخلاف نظيره السابق، الذي ناقش تأثير اجتياح رفح بريا على المدنيين، حسب "معاريف".

وقالت الصحيفة العبرية، إن المشروع الحالي أصبح جاهزًا في صيغته النهائية بعد خضوعه لعدد من التغييرات والتعديلات، مشيرة إلى عدم إمكانية تغييره في الوقت الحالي حسب مصادر إسرائيلية نقلت عنها.

ويرجح المسؤولون الإسرائيليون الذين لم تذكر الصحيفة العبرية اسمهم، طرح مشروع القرار على التصويت داخل مجلس الأمن الدولي في نسخته الحالية، واصفين التعديلات النهائية بأنها تدهور خطير في الصياغة والنبرة الأمريكية تجاه إسرائيل.

وحسب المسودة، فإن الإدارة الأمريكية تبذل جهودًا دبلوماسية من أجل الشروع في تنفيذ وقف إطلاق نار وفوري لإطلاق النار، مشيرة كذلك إلى دعم واشنطن لكافة الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف فوري ودائم لإطلاق النار كجزء من إتمام صفقة تبادل الأسرى.

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية، عن سعي واشنطن لإجراء تصويت في مجلس الأمن على القرار في وقت لاحق من الأسبوع الجاري تحسبًا لاقتراح قرار منافس آخر يكون ذا طبيعة سلبية بشكل واضح لإسرائيل.

وكان مسؤول إسرائيلي قد صرح أمس السبت، أن الولايات المتحدة شرعت في تأخير بعض المساعدات العسكرية لإسرائيل "التي قد تخسر حربها مع حركة المقاومة الإسلامية حماس".