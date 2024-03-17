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BBC

وزير إسرائيلي: علينا عدم التسامح مع العقوبات الأمريكية المفروضة على المستوطنين

11:49 ص الأحد 17 مارس 2024

تسلئيل سموتريتش

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(مصراوي)

ٌقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، إن إسرائيل عليها عدم التسامح مع العقوبات الأمريكية المفروضة على المستوطنين تحت أي ظرف.

واتهم سموتريتش، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعمل على الإضرار بمصلحة إسرائيل وتشويه صورتها من خلال التعاون مع حملة خطيرة لحركة المقاطعة الدولية.

وفرضت واشنطن، عدة عقوبات على 3 مستوطنيين إسرائيليين جراء هجمات قطعان المستوطنين المتزايدة على الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ اندلاع أحداث الـ7 من أكتوبر.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي بارز لم يسمه أن بايدن عارض شكوى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بشأن عقوبات سابقة على مستوطنين متطرفين.

تسلئيل سموتريتش العقوبات الأمريكية المستوطنين

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