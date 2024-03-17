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BBC

صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 31645 شخصًا

11:32 ص الأحد 17 مارس 2024

وزارة الصحة الفلسطينية

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(مصراوي)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 31 ألفاً و645 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 73 ألفاً و676 مصابًا، وسط تحذيرات من خطورة الأوضاع الصحية التي يعاني من الجرحى جراء نقص المساعدات الطبية واستهداف متواصل للمستشفيات.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 مجازر بحق المدنيين في قطاع غزة استشهد على إثرها 92 فلسطينياً سقطوا وأصيب 130 آخرون.

وزارة الصحة صحة غزة غارات الاحتلال طوفان الأقصى

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