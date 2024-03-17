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BBC

الاحتلال يؤكد خبر استشهاد نائب قائد القسام

10:58 ص الأحد 17 مارس 2024

مروان عيسى

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(مصراوي)

أكدت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقتل نائب قائد الجناح العسكري لحركة حماس مروان عيسى، والذي زعم الاحتلال استهدافه في غارة الأسبوع الماضي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قال إنه استهدف مجمعًا تواجد به مروان عيسى السبت الماضي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومع ذلك فإنه لم يكشف عن خبر استهدافه إلا يوم الاثنين.

وبعد إعلان استهدافه، قالت قوات الاحتلال إنها لم تتأكد بعد من نبأ استشهاد عيسى خلال الغارة التي شن بعدها الاحتلال غارات مكثفة على مخيم النصيرات حيث يزعم تواجد مروان عيسى.

ولم تعلق حركة المقاومة الإسلامية حماس، على مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف الرجل الثاني داخل كتائب القسام حتى الآن.

وحاول الاحتلال الإسرائيلي قبل ذلك اغتيال مروان عيسى عدة مرات كانت آخرهم عام 2021.

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مروان عيسى استشهاد نائب قائد القسام حركة حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي

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