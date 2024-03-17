لجنة الانتخابات الروسية: صد 260 ألف هجوم سيبراني على نظام التصويت الإلكتروني

(مصراوي)

أفادت لجنة الانتخابات الروسية، اليوم الأحد، صد 260 ألف هجوم سيبراني على نظام التصويت الإلكتروني.

وتتعرض اللجان الانتخابية الروسية لهجمات سيبرانية متكررة قبيل بدء الانتخابات حسب تصريحاتها، حيث قالت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الخميس الماضي، إن موقع لجنة الانتخابات تعرض لأكثر من 12 مليون هجمة إلكترونية.

وكانت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة زابوروجيا، قد صرحت أن مسيرتان أوكرانيتان هاجمتا مركز انتخابات روسي في المقاطعة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت تدمير دفاعاتها الجوية لـ35 مسيرة أوكرانية حاولوا استهداف عدة مناطق في البلاد منها 4 في العاصمة موسكو.



وتجرى انتخابات الرئاسة الروسية منذ الجمعة الماضية وتنتهي اليوم الأحد بين 4 مرشحين على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.