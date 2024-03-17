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BBC

لجنة الانتخابات الروسية: صد 260 ألف هجوم سيبراني على نظام التصويت الإلكتروني

10:44 ص الأحد 17 مارس 2024

هجوم سيبراني

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(مصراوي)

أفادت لجنة الانتخابات الروسية، اليوم الأحد، صد 260 ألف هجوم سيبراني على نظام التصويت الإلكتروني.

وتتعرض اللجان الانتخابية الروسية لهجمات سيبرانية متكررة قبيل بدء الانتخابات حسب تصريحاتها، حيث قالت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الخميس الماضي، إن موقع لجنة الانتخابات تعرض لأكثر من 12 مليون هجمة إلكترونية.

وكانت السلطات الموالية لروسيا في مقاطعة زابوروجيا، قد صرحت أن مسيرتان أوكرانيتان هاجمتا مركز انتخابات روسي في المقاطعة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت تدمير دفاعاتها الجوية لـ35 مسيرة أوكرانية حاولوا استهداف عدة مناطق في البلاد منها 4 في العاصمة موسكو.

وتجرى انتخابات الرئاسة الروسية منذ الجمعة الماضية وتنتهي اليوم الأحد بين 4 مرشحين على رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

هجوم سيبراني لجنة الانتخابات الروسية نظام التصويت الإلكتروني هجمات سيبرانية

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