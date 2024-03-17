عمدة موسكو يعلن التصدي لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في منطقة موسكو

موسكو - (د ب أ)

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الأحد، أن روسيا تصدت لأربع طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة موسكو.

وقال سوبيانين، عبر تطبيق تليجرام، إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين مسيرتين فوق منطقة دوموديدوفو، حيث يقع مطار العاصمة.

وأضاف سوبيانين أنه تم التصدي لطائرتين مسيرتين في منطقتي رامينسكوي وستوبينو.

وقال سوبيانين إنه لم تقع إصابات أو أضرار.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل. ولم يتضح أيضا ما إذا كان قد تم صد جميع الطائرات المسيرة عند الاقتراب.

وفي الأسابيع الأخيرة، استهدفت أوكرانيا بشكل متزايد المصانع والمنشآت الروسية باستخدام طائرات مسيرة من أجل تعطيل إمدادات القوات المهاجمة.