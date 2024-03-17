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BBC

الدفاع السورية: تصدينا لصواريخ العدوان الإسرائيلي على المنطقة الجنوبية

04:09 ص الأحد 17 مارس 2024

الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي

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قالت وكالة الأنباء السورية، إن عدوانا إسرائيليا استهدف المنطقة الجنوبية ودفاعاتنا الجوية تصدت للصواريخ وأسقطت بعضها ما أسفر عن إصابة عسكري.

بينما قالت وزارة الدفاع السورية: العدو الإسرائيلي شن عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في المنطقة الجنوبية بريف دمشق.

وأضافت الدفاع السورية، أن الدفاع الجوي تصدى لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن إصابة عسكري ووقوع بعض الخسائر المادية.

الدفاعات السورية العدوان الإسرايلي المنطقة الجنوبية\

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