حماس: ما قدمناه في عرضنا الأخير واقعي بطريقة لا يمكن أن يرفضها الاحتلال

مصراوي

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة حمدان، اليوم السبت، إن ما قدمته الحركة في المفاوضات يتمثل في إنهاء العدوان وعودة النازحين والإغاثة وبدء الإعمار، مؤكدا أن الحركة مازالت تنتظر رد الاحتلال وموقف الإدارة الأمريكية التي رعت العدوان على غزة.

وأوضح حمدان في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، أن الحركة أكدت لكل الأطراف حرصها على التوصل للاتفاق وليس التفاوض فقط، مشيرا إلى أنهم ينتظرون موقفا نهائيا من الاحتلال وهناك تباين رصدوه داخل حكومة الاحتلال.

وأكد حمدان أن الاحتلال لم يحقق أيا من أهدافه المعلنة في غزة، موضحا ان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرك أن جيشه يصرخ من الألم في القطاع.

وشدد حمدان على أن الحركة حريصة في كل اتصالاتها مع الوسطاء على منع مواصلة العدوان على قطاع غزة، لافتا إلى أن نتنياهو شخصيا يعطل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأوضح حمدان أن ما قدمته الحركة في عرضها الأخير واقعي بطريقة لا يمكن أن يرفضها الاحتلال، مشيرا إلى أن حماس قدمت تفاصيل محددة في قضية الأسرى وانسحاب الاحتلال في العرض الأخير الذي قدمته للوسطاء.

واتهم حمدان بيان حركة فتح الأخير بالوقوف إلى جانب الاحتلال في روايته ضد المقاومة ولا يستحق الرد، مؤكدا على أن من حق الحركة التعليق على تشكيل الحكومة الجديدة لخروجها عن المسار الذي تم الاتفاق عليه.

وشدد حمدان على أن المقاومة ليست مقامرة أو مغامرة بل عمل محسوب وله تداعياته، كاشفا أن الانفجار في وجه الاحتلال كان قادما لا محالة والمقاومة هي الحل لتحرير الأراضي الفلسطينية.

ونوّه حمدان إلى أن الاحتلال هو من قرر تجويع أهالي غزة منذ أكثر من 17 عاما والمقاومة تعاني ما يعانيه الفلسطينيون.