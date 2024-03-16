بعد تهرّب نتنياهو.. وزير دفاع الاحتلال يعقد جلسة بديلة لبحث صفقة تبادل الأسرى

مصراوي

قالت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، إن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت عقد جلسة بديلة حول صفقة الأسرى بعد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد المجلس الوزاري المصغر.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت، في وقت سابق من اليوم، إلى أن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفض طلبا من وزير الدفاع يوآف جالانت والوزيرين في مجلس الحرب بيني جانتس وغادي آيزنكوت للتحدث مع نتنياهو بشأن صفقة الأسرى لدى حماس.

كما لفتت إلى أن تل أبيب تقول إنها ستتحرك في رفح جنوبي قطاع غزة قبل نهاية شهر رمضان حال فشلت مفاوضات إطلاق سراح الأسرى.

وأفادت تقارير إعلامية، مساء اليوم السبت، بأن لعائلات الأسرى الإسرائيليين خرجوا في مظاهرات احتجاجا على حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وللمطالبة بإعادتهم من غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلتها.

وأشارت إلى أن المظاهرة تم تنظيمها أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب للمطالبة بإقالة نتنياهو والتوجه لانتخابات مبكرة.

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو يغلقون شارع إيالون الرئيسي في تل أبيب.