لابيد: صفقة إعادة الأسرى تستحق الثمن وستحظى بكامل دعمنا ولا نصر دون عودتهم

مصراوي

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، اليوم السبت، إن صفقة إعادة الأسرى تستحق الثمن وستحظى بكامل دعم المعارضة، مؤكدا أنه لا نصر دون عودتهم.

سبق وأن قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إن تل أبيب تقول إنها ستتحرك في رفح جنوبي قطاع غزة قبل نهاية شهر رمضان حال فشلت مفاوضات إطلاق سراح الأسرى.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت، إلى أن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفض طلبا من وزير الدفاع يوآف جالانت والوزيرين في مجلس الحرب بيني جانتس وغادي آيزنكوت للتحدث مع نتنياهو بشأن صفقة الأسرى لدى حماس.