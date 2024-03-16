البث الإسرائيلية: الجيش سيتحرك في رفح قبل نهاية شهر رمضان إذا فشلت المفاوضات

مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم السبت، إن تل أبيب تقول إنها ستتحرك في رفح جنوبي قطاع غزة قبل نهاية شهر رمضان حال فشلت مفاوضات إطلاق سراح الأسرى.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أشارت، اليوم السبت، إلى أن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفض طلبا من وزير الدفاع يوآف جالانت والوزيرين في مجلس الحرب بيني جانتس وغادي آيزنكوت للتحدث مع نتنياهو بشأن صفقة الأسرى لدى حماس.

سبق وأن قال وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، الأربعاء الماضي، إن الجيش سيصل قريباً إلى كل مكان في غزة، في تلميح على ما يبدو إلى عملية عسكرية في مدينة رفح بجنوب القطاع التي نزح إليها معظم السكان.

وأضاف جالانت، في مقطع فيديو نشره بعدما تفقد القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، "أولئك الذين يعتقدون أننا نؤجل سيرون قريباً أننا سنصل إلى كل مكان"، بحسب قناة "أي نيوز 24" الإخبارية العبرية في موقعها الإلكتروني.

وأكد جالانت على أنه "يجري القيام بعمل غير عادي هنا فوق وتحت الأرض، والقوات تصل إلى كل مكان، والنتيجة هي أنه لا مكان آمناً لحماس في غزة".

وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية، قال إن "الممر البحري الجديد سيسمح بإيصال الإمدادات إلى المدنيين وليس إلى حماس".

كان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح أن النصر على حماس يعني القضاء على كل كتائبها في كل قطاع غزة بما في ذلك رفح.

وقوبلت تهديدات إسرائيل بشن هذه العملية بتحذيرات دولية وإقليمية من القيام بالعملية بسبب التداعيات المحتملة على نحو 1.5مليون شخص لجؤوا إلى رفح منذ بدء الحرب على قطاع غزة.