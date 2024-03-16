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BBC

نشطاء المناخ يغلقون الطرق في عدة مناطق بألمانيا

08:34 م السبت 16 مارس 2024

احتجاجات نشطاء المناخ في ألمانيا

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برلين - (د ب أ)

تظاهر نشطاء من جماعة "الجيل الأخير"، وهي إحدى أبرز الجماعات المعنية بمكافحة تغير المناخ، مجددا، اليوم السبت، وأغلقوا الطرق في عدة مناطق في ألمانيا، للمطالبة باتخاذ المزيد من الإجراءات بشأن التغير المناخي، ولكن هذه المرة لم يلصق النشطاء أنفسهم بالأرض في نهر الطريق، مثلما كانوا يفعلون في السابق.

وأفادت تقارير للشرطة، بأن حوالي 130 متظاهرا أغلقوا جسرا مزدحما، يربط بين منطقتي فريدريش شاين وكروزبرج في برلين، ووارساور بروك، في منتصف النهار.

وفي مدينتي ميونخ وريجنسبورج بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، رصدت الشرطة 120 و150 متظاهرًا في كلتا المدينتين على التوالي، وذلك في وقفات احتجاجية مصرح بها وغير مصرح بها على حد سواء.

وقالت الشرطة المحلية إنه لم تكن هناك عوائق كبيرة في حركة المرور في ميونخ.

ووفقا للشرطة، عرقل 30 ناشطا في منطقة قريبة من محطة الغاز الطبيعي في جزيرة روجن على بحر البلطيق، حركة المرور على الطريق الموصل إلى ميناء عبارات ساسنيتز.

وسمحت الشرطة في البداية لنشطاء الجماعة بالاستمرار في الوقفة الاحتجاجية، قبل أن تنهى الوقفة بعد عدة ساعات.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن رجال الشرطة أبعدوا معظم المشاركين عن الطريق، فضلا عن أن بعض أفراد الجماعة كانوا قد غادروا الطريق بشكل طوعي.

يذكر أن حركة "الجيل الأخير" بدأت في تنظيم احتجاجات قبل أكثر من عامين عن طريق إغلاق الطرق من أجل جذب الانتباه لأزمة المناخ والمطالبة باتخاذ إجراءات للتصدي لهذه المشكلة.

نشطاء المناخ ألمانيا الجيل الأخير

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