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BBC

إعلام عبري: متظاهرون ضد حكومة نتنياهو يغلقون شوارع تل أبيب

07:41 م السبت 16 مارس 2024

متظاهرون ضد حكومة نتنياهو يغلقون شوارع تل أبيب

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أفادت تقارير إعلامية، مساء اليوم السبت، بأن عائلات الأسرى الإسرائيليين خرجوا في مظاهرات احتجاجا على حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وللمطالبة بإعادتهم من غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلتها.

وأشارت إلى أن المظاهرة تم تنظيمها أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب للمطالبة بإقالة نتنياهو والتوجه لانتخابات مبكرة.

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو يغلقون شارع إيالون الرئيسي في تل أبيب.

حكومة نتنياهو تظاهرات تل أبيب الاحتلال الإسرائيلي

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