مصر تعلق على وصول أول سفينة مساعدات عبر الممر البحري إلى غزة

القاهرة- مصراوي

علقت وزارة الخارجية المصرية، على وصول أول سفينة مساعدات عبر الممر البحري إلى قطاع غزة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليبت، إن مصر تقدر وترحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقدم المتحدث باسم الخارجية المصرية، الشكر لكل الأطراف الدولية والإقليمية التي أسهمت في تيسير وصول تلك المساعدات عبر الممر البحري.

وأضاف "أبو زيد"، أن مصر تواصل بذل كافة الجهود من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الملحة للقطاع من خلال معبر رفح، وعبر الإنزال الجوي، مطالباً إسرائيل بإزالة العوائق والقيود التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية، ودعوتها لتشغيل باقي المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لتجنب تفاقم الوضع الإنساني في غزة.

ووصلت سفينة المساعدات الإنسانية الإسبانية أوبن آرمز، بحر مدينة غزة.

وحملت السفينة على متنها 200 طن من المواد الغذائية لسكان غزة، المهددين بالمجاعة في ظل الحرب التي دخلت شهرها السادس بين إسرائيل وحركة حماس، وفق تقارير أممية.

وعملت الزوارق الصغيرة في القطاع على مهمة نقل المساعدات من على متن السفينة إلى الساحل.

كذلك دشنت السفينة الممر البحري من قبرص إلى القطاع الذي يرزح تحت حصار مطبق منذ اندلاع الحرب، وسط خشية الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة واسعة النطاق ولا سيما في المناطق الشمالية التي يصعب الوصول إليها حيث بقي أكثر من 300 ألف شخص لم ينزحوا إلى مناطق أخرى الثلاثاء الماضي، في تجربة أولى لإطلاق مسار بحري جديد لإيصال المساعدات.

وتُعد "أوبن آرمز" التي ترفع العلم الإسباني، أول سفينة تحمل مساعدات عبر الممر البحري بين الجزيرة المتوسطية وقطاع غزة.