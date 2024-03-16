"صورة معدلة".. اختفاء أميرة ويلز الغامض يثير حالة كبرى من الجدل

كتبت- أسماء البتاكوشي

خلال الأسابيع القليلة الماضية، أثار اختفاء أميرة ويلز كيت ميدلتون، تساؤلات عدة رافقتها حالة عامة من القلق، من قبل المراقبين الملكيين، وذلك بعدما أعلن قصر كنسينجتون في لندن إنه تم التخطيط لعملية جراحية لكيت في البطن في شهر يناير.

في البيان الذي خرج عن قصر كنسينجتون، والذي ذكر فيه أن أميرة ويلز ستكون بعيدة عن أعين الجمهور خلال شهر مارس، لكن العديد من التفاصيل كانت غير عادية، مثل الصور المشوشة والمعدلة، والمعلومات الغامضة عن حالتها الصحية، فضلًا عن أن العائلة المالكة تنشر عن كيت معلومات غير منتظمة، ما أضفى حالة من الغموض العام، بحسب ما نشرته CNN.

من أبرز التفاصيل التي أثارها جمهور "كيت"، وهي صورتها المعدلة والتي نشرها قصر كنسينجتون في الـ10 من مارس الحالي، لأميرة ويلز كيت ميدلتون وأطفالها الثلاثة، الصورة التي اكتشف فيما بعد أنه تم "التلاعب بها والتعديل عليها"، إذ أصدرت وكالة أسوشيتد برس ووكالة رويترز، و"Getty Images" بشكل منفصل إشعارًا بالحذف، إلى المؤسسات الإعلامية في جميع أنحاء العالم، مؤكدين أنهم حذفوا الصورة من مكتباتهم الفردية.

واعتذرت أميرة ويلز كيت ميدلتون فيما بعد "عن أي ارتباك"، بعد أن قالت إنها قامت بتعديل صورة لها ولأطفالها بمناسبة عيد الأم، حيث نُشر تصريحها على حسابات شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بقصر كنسينجتون، قائلة: "مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحيانًا بإجراء محاولات لتعديل الصور".

وأضافت في بيانها على منصة إكس، تويتر سابقًا: "أردت أن أعبر عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس. أتمنى أن يكون كل من يحتفل بعيد الأم سعيدًا للغاية".

ويأتي الاعتذار المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي من الحساب الرسمي لـ أمير وأميرة ويلز، لكنه يحمل علامة شخصية بحرف "C" لكاثرين.

وكانت الصورة، التي التقطها أمير ويلز، هي الأولى التي يتم نشرها لكاثرين منذ الجراحة التي أجريت لها في يناير.

وقامت خمس وكالات من بينها فرانس برس وأسوشييتد برس ورويترز بإزالة الصورة، ولاحظت وكالة أسوشيتد برس ، حسب قولها: "عدم الاتساق في محاذاة اليد اليسرى للأميرة شارلوت".

ووفقا لمصادر ملكية، أجرت أميرة ويلز "تعديلات طفيفة" على الصورة التي نشرها قصر كنسينجتون على الإنترنت، الذي قال إنه لن يعيد إصدار الصورة الأصلية غير المعدلة لكاثرين وأطفالها.

ووفق شبكة CNN، فإن لكن بعض المعلومات الأساسية حول الصورة تظل غير معروفة - مثل وقت التقاطها بالضبط، أو ما الذي تم تغييره أو ما إذا كانت مركبة من عدد من الصور، التي تظهر الأميرة جالسة، محاطة بـ الأميرة شارلوت والأمير لويس والأمير جورج، والأخير يلف ذراعيه حولها.

وتقول مصادر ملكية إن الصورة كان المقصود منها فقط أن تكون "صورة عائلية للهواة" تم إصدارها بمناسبة عيد الأم.

وبحسب CNN، فإنه بعد تلك الصورة بدأت وسائل الإعلام البريطانية في طرح المزيد من الأسئلة المحددة. فضلًا أن البرامج التلفزيونية الأمريكية سخرت من الأمر علنًا، ما أصبح سريعًا فوضى ملكية، حتى أنها طرحت نظريات حول اختفاء كيت، التي لم تظهر علنًا منذ ديسمبر الماضي.

بينما شوهدت أميرة ويلز الإثنين الماضي، وهي تغادر وندسور في سيارة مع الأمير ويليام أثناء سفره لحضور قداس يوم الكومنولث الذي لم تحضره.

وفي الـ5 من مارس الجاري ظهرت أميرة ويلز كيت ميدلتون، لأول مرة بعد خضوعها للعملية الجراحية، إذ شوهدت داخل سيارة برفقة والدتها بالقرب من قلعة وندسور في المملكة المتحدة البريطانية.

وتسبب عدم ظهور أميرة ويلز حتى الآن، في خروج العديد من النظريات والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة "تيك توك" بشكل خاص، حيث وصف البعض اختفاء كيت بـ "المريب" والمثير للجدل، وأن تلاعب القصر بالصور وتركيب صور لها، يؤكد أنها فارقت الحياة وان القصر يحاول التستر على الأمر لأسباب غير معلومة.