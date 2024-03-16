القوات الجوية الألمانية تبدأ مهمة إنزال مساعدات في قطاع غزة

برلين- (د ب أ)

بدأت القوات الجوية الألمانية مهمتها الخاصة بإنزال مساعدات في قطاع غزة.

وأفادت معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه تم إنزال أولى المساعدات من طائرة نقل عن طريق المظلات، اليوم السبت.

وفيما سبق قال البيت الأبيض، إنه لا يمكن أن دعم عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بطريقة لا تضمن أمن أكثر من مليون شخص هناك.

وأضاف البيت الأبيض، أن أي عملية عسكرية في رفح دون مراعاة سلامة المدنيين ستكون كارثية، موضحا أن واشنطن ستواصل الحديث مع إسرائيل بشأن ذلك.

وتابع البيت الأبيض، أن مقترح حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يقع بالتأكيد ضمن إطار الصفقة التي تم العمل عليها خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أننا متفائلون بحذر بأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة تتحرك في الاتجاه الصحيح.

وأكمل البيت الأبيض، أننا لم نر خطة إسرائيل بشأن رفح، موضحا أننا نود الاطلاع عليها، مشيرا إلى أن واشنطن تشارك عن كثب في المفاوضات بالدوحة ونعتقد أنه يمكننا أن نحرز تقدما.

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال إنه يجب أن نرى خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن العملية العسكرية في رفح لا مجرد إبعاد المدنيين من طريق الأذى.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن خطة رفح يجب أن تشمل الاعتناء بالمدنيين في المأوى والطعام والدواء والملابس بعد إخراجهم، موضحا أن واشنطن لم ترى هذا بعد.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان، الجمعة، إنه وافق على خطط العمليات في رفح وبدء شن عملية عسكرية.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع في تل أبيب للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي. ولم تكن هناك تفاصيل أخرى متاحة على الفور حسبما أعلنت سي إن إن.

وهناك ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص في رفح جنوب غزة، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات من أجزاء أخرى من غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء: "فيما يتعلق بالأسرى، فإن مطالب حماس مازالت "سخيفة" حسب قولهم.