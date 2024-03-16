روسيا تتهم أمريكا بنشر أخبار "مزيفة" عشية التصويت في انتخابات الرئاسة

وكالات

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الولايات المتحدة، عشية وأثناء التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية، أعدت العديد من الأخبار المزيفة في محاولة لترهيب الناس.

وقالت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول التدخل الأمريكي في الانتخابات الرئاسية الروسية: "لقد أعدوا عددا كبيرا من الأخبار المزيفة في اليوم السابق، خلال انتخابات ذات طبيعة مختلفة تماما، من وجهة نظر المحتوى السياسي، من وجهة نظر الأكاذيب حول المرشحين، حول الأحزاب السياسية، حول الشخصيات، لقد فعلوا الكثير لتخويف الناس حرفيا".

كما أشارت زاخاروفا، إلى أن واشنطن تستخدم القرصنة الإلكترونية لتقويض عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وفي وقت سابق، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية افتتاح جميع مراكز الاقتراع في منطقة موسكو ومدن روسية أخرى عند الساعة الثامنة صباحا أمام الناخبين، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية الروسية.

وذكرت لجنة الانتخابات، في بيان عبر "تليجرام": "في الساعة 8:00 صباحًا، تم افتتاح 3936 مركز اقتراع في منطقة موسكو وتم تخصيص 3928 مركزًا وفقًا للإجراء العام، بالإضافة إلى ثمانية مراكز اقتراع مؤقتة وبدأ أعضاء اللجنة عملهم".

وتجرى الانتخابات الرئاسية الروسية على مدى ثلاثة أيام 15 و16 و17 مارس 2024.

ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية) وليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد).