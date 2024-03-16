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قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

10:58 ص السبت 16 مارس 2024

قوات الاحتلال تقتحم مدينة نابلس أرشيفية

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نابلس- (د ب ا)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم السبت، مدينة نابلس بالضفة الغربية، حيث اعتقلت شابين.

وأكد شهود عيان لوكالة "معا" الفلسطينية أن نحو 25 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من الجهة الغربية- حاجز دير شرف.

وأوضحت مصادر محلية أن" قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في المدينة، ونشرت فرق راجلة وقناصة في البلدة ومحيطها، كما تمركزت في عدة مناطق وسط المدينة، وسط مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع".

وأشارت المصادر إلى أن "قوات الاحتلال داهمت عمارة في شارع فيصل بالمدينة".

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