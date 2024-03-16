استقالة ناثان ويد المدعي الخاص في جورجيا على خلفية قضية ترامب

وكالات

قدم ناثان ويد المدعي الخاص في جورجيا استقالته على خلفية قضية ترامب، حسبما أعلنت شبكة سي إن إن الجمعة.

وكان القاضي الذي يترأس محاكمة دونالد ترامب و14 متهما آخرين بمحاولة غير قانونية لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020، قد أعلن الجمعة، رفضه طلب تنحية المدعية فاني ويليس، لكنه وضع شروطا لبقائها.

وخلص القاضي سكوت مكافي أن لا أدلة كافية على "تضارب مصالح"، بسبب علاقة المدعية الحميمة مع محقق استعانت به في هذه القضية.

ولكن، بالاستناد إلى ما اعتبره "سلوكا غير ملائم ظاهريا"، ومع تنديده بـ"سوء التقدير الهائل" الصادر عن المدعية العامة، طلب القاضي انسحابها من الملف مع جميع أعضاء فريقها، أو أن ينسحب المحقق المعني نايثن وايد.

وكانت المدعية العامة قد اعترفت في فبراير، بأن لديها علاقة شخصية مع المدعي العام ناثان ويد، الذي عينته للإشراف على قضية التدخل في انتخابات 2020 التي رفعها مكتبها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

جاء هذا الاعتراف بعد أسابيع من ادعاء مايك رومان، وهو أحد المتهمين مع ترامب في القضية، في دعوى قضائية أن ويليس ووايد كانا على علاقة رومانسية استفادت منها شخصيا وظهرت في إجازة كلفتها مبلغاً كبيراً.

ويلاحق الرئيس السابق دونالد ترامب في أربع قضايا جنائية منفصلة. ويسعى المرشح الجمهوري لانتخابات نوفمبر، في مواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، إلى إرجاء مثوله أمام المحاكم عبر تقديمه طعونا عدة، أقله حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي.