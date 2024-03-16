القاهرة -مصراوي

قال مجلس الشيوخ الأمريكي، إنه لن يُسرع في المصادقة على مشروع حظر تيك توك أو بيعه الذي رفع من النواب.

وتابع مجلس الشيوخ الأمريكي الجمعة: "المصادقة على حظر تيك توك قد تستغرق أشهرا".

وأكد مجلس الشيوخ الأمريكي: "المصادقة السريعة على حظر تيك توك قد تحدث ضررا كبيرا".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت صحيفة فايننشال تايمز، الأمريكية، إن تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، حقق إيرادات بلغت نحو 16 مليار دولار العام الماضي في الولايات المتحدة، حيث يواجه تطبيق الفيديو واسع الانتشار الذي جذب المستخدمين من الجيل (زد) خطر الحظر.

ونقلت فايننشال تايمز عن خمسة مصادر مطلعة أن إيرادات "بايت دانس" البالغة 120 مليار دولار في 2023، ارتفعت بنحو 40% عن العام السابق، مدفوعة بالنمو الهائل لتطبيق تيك توك، رغم أن الصين تمثل حصة كبيرة من مبيعات الشركة.

وحقق تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، مبيعات قياسية في الولايات المتحدة في 2023، بحسب فايننشال تايمز.

ووافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة يوم الأربعاء، على مشروع قانون يمنح شركة بايت دانس الصينية المالكة لطبيق تيك توك مهلة ستة أشهر، لتصفية الأصول الأمريكية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر.

وتصدر "تيك توك" تطبيقات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة قياسا بعدد مرات التنزيل في 2023، بنحو 47 مليون عملية تنزيل.

وجاء فيسبوك وإنستجرام في المركزين الثاني والثالث، بنحو 35 مليون و34 مليون عملية تنزيل على التوالي، وفقا لبيانات سينسور تاور.