أمبري للأمن البحري: تعرض سفينة لهجوم شمال غربي الحديدة باليمن

مصراوي

أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، تعرض سفينة لهجوم على بعد 80 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن.

كانت هيئة عمليات التجارة البريطانية، قالت إنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، أن الطيران الأمريكي والبريطاني استهدف مديرية عبس بنحو 3 غارات في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وكانت وسائل الإعلام التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية، قد أعلنت، أن العدوان الأمريكي البريطاني شن 14 غارة على الحديدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.