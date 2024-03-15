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BBC

بوتين: الهجمات القادمة من أوكرانيا لن توقف الانتخابات الروسية

10:04 م الجمعة 15 مارس 2024

بوتين

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موسكو (د ب أ)

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجمات الجديدة القادمة من الجانب الأوكراني على منطقة بيلجورود الحدودية الروسية بأنها محاولة لعرقلة الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقال بوتين اليوم الجمعة خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع ممثلي مجلس الأمن القومي الروسي: "إنني على قناعة بأن شعبنا، شعب روسيا، سيرد على ذلك بقدر أكبر من التضامن".

وأكد بوتين أن الشعب لن يسمح لنفسه بأن يكون هدفا للترهيب والتخويف.

ويريد بوتين تأكيد توليه منصبه في الانتخابات الرئاسية. وبدأ التصويت اليوم الجمعة ويستمر حتى يوم الأحد.

وأدلى بوتين بصوته عبر الإنترنت من مقر إقامته بالقرب من موسكو.

بوتين الرئيس الروسي موسكو مجلس الأمن القومي الروسي روسيا

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