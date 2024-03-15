حماس: نبذل كل جهد ممكن ونحاور كل الأطراف لمنع وقوع هجوم على رفح

مصراوي

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسامة حمدان، إن موقفنا هو الانحياز لمصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف القيادي في حماس، أن المقترح الذي قدمته الحركة يؤكد على إنهاء العدوان وانسحاب الاحتلال وبدء عمليات الإغاثة، موضحا أن الاحتلال يحاول الذهاب إلى قضية الأسرى للالتفاف على ملف إنهاء العدوان.

وتابع حمدان، أن ورقة المقاومة في التفاوض واقعية وقدمت مرونة عالية، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي لا يرى أي مقترح واقعي سوى إزالة الشعب الفلسطيني.

وأكمل القيادي في حماس، أن اقترحنا دولا ضامنة للاتفاق إضافة إلى الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة، موضحا أن الاحتلال يكشف عن نواياه الحقيقية من العملية في رفح وهي تنفيذ إبادة جماعية.

وأوضح حمدان: "اليوم التالي لمعركة غزة فلسطيني بامتياز وليس مسموحا أن يعبث به الاحتلال أو رعاته"، مؤكدا أننا نبذل كل جهد ممكن ونحاور كل الأطراف لمنع وقوع هجوم على رفح، قائلا: "من يقبل أن يكون عميلا للاحتلال في مسألة اليوم التالي بغزة عليه تحمل تبعات خياره".

واختتم القيادي في حماس، أن تبادل الأسرى يجب أن يتم لكن ليس على حساب القضايا الأساسية وأولها وقف العدوان.