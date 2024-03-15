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BBC

الإمارات تعلن وصول أول سفينة مساعدات إلى غزة عبر الممر البحري من قبرص

07:33 م الجمعة 15 مارس 2024

الإمارات ترسل سفينة مساعدات لدعم الفلسطينيين في غز

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أبوظبي (د ب أ)
أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، وصول أول سفينة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة تحمل على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية، بالتعاون بينها ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي (وورلد سنترال كيتشن) قبرص، عبر الممر البحري بين قبرص وغزة انطلاقاً من ميناء لارنكا.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم، إن الإمارات قامت بجهود لحشد الدعم لمبادرة الممر البحري "أمالثيا" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة وإنجاحها، وثمّنت الدور الحيوي الذي تقوم به قيادة قبرص، ومؤسسة المطبخ المركزي العالمي، والشركاء الدوليون لتعزيز الاستجابة الإنسانية المقدمة للمدنيين في شمال غزة.
وأوضحت الوزارة، أن "الوضع الإنساني الكارثي المتفاقم في القطاع يتطلب تبني مثل هذا النهج التعاوني الدولي متعدد الأطراف لتخفيف تداعياته دون إبطاء على المدنيين الأبرياء، من خلال ضمان تدفق المساعدات فوراً وبأمان ودون عوائق وعلى نطاق واسع ومستدام".
وأكدت الوزارة على أن الممر البحري جزء من الجهود الحثيثة لزيادة تدفق المساعدات والسلع التجارية عبر كافة الطرق الممكنة.

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