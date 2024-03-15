ارتفاع حصيلة ضحايا قارب مهاجرين قبالة سواحل تركيا إلى 21 قتيلًا

إسطنبول- (د ب أ)

ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 21 قتيلا اليوم الجمعة، جراء غرق قارب يقل مهاجرين غير نظاميين قبالة سواحل ولاية جناق قلعة غرب تركيا.

وقالت ولاية جناق قلعة في بيان، اليوم الجمعة: "وفقا لآخر المعلومات، تم انتشال جثث 21 شخصا بينهم 5 أطفال"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وأكدت أن عمليات البحث والإنقاذ متواصلة في المنطقة بواسطة طائرة ومسيرة و18 زورقًا ومروحيتين وفرق من الشرطة البحرية ووحدة الإنقاذ الطبي الوطني وإدارة الكوارث والطوارئ "آفاد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن والي جناق قلعة إلهامي أكتاش، مقتل 8 أشخاص جراء غرق قارب مطاطي قبالة سواحل قضاء إيجهبات، مشيرا أنهم يعملون على تحديد عدد المهاجرين الذين كانوا على متن القارب قبل الحادث.

وتمثل تركيا معبراً رئيسياً للمهاجرين واللاجئين من وسط آسيا ودول شرق المتوسط، ومنها يتوجهون نحو اليونان التي تعد البوابة الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي.