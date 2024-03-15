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BBC

على ثلاث مراحل.. تفاصيل مقترح حماس المقدم إلى مصر وقطر بشأن صفقة جديدة

03:17 م الجمعة 15 مارس 2024

الاحتلال الإسرائيلي

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القاهرة- مصراوي

عرضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على الوسطاء في مصر وقطر مقترحا لوقف إطلاق النار على ثلاث مراحل تستمر كل منها ٤٢ يوما، حسبما أعلنت الجزيرة نقلا عن مصادر لها.

وتابعت الجزيرة نقلا عن مصادرها، أن حماس عرضت مقابل الإفراج عن كل مجندة أسيرة حية ٥٠ أسيرا فلسطينيا ٣٠ منهم من أصحاب المؤبدات.

كما اشترطت حماس أيضًا مع بدء المرحلة الثانية، إعلان وقف دائم لإطلاق النار قبل أي تبادل للجنود الأسرى لديها.

ووفقا للشروط التي وضعتها حماس، فإن جنود جيش الاحتلال عليهم الانسحاب من شارعي الرشيد ومحور صلاح الدين بالمرحلة الأولى لعودة النازحين وأيضًا مرور المساعدات.

وتضمن مقترح حماس أيضًا البدء في عملية الإعمار الشامل لقطاع غزة، وإنهاء الحصار مع بدء المرحلة الثالثة.

وفي وقت سابق الخميس، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها قدمت للوسطاء في مصر وقطر تصوراً شاملاً يرتكز على المبادئ والاُسس التي تعتبرها الحركة ضرورية للاتفاق.

وأضافت الحركة، أن التصور الذي قدمته يشتمل على رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، مشيرة إلى أنها ستبقى منحازة لحقوق الشعب الفلسطيني وهمومه.

وتابعت حماس، أن مقترحنا يستند إلى وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وتقديم الإغاثة والمساعدات وعودة النازحين لسكنهم وانسحاب الاحتلال من القطاع.

الاحتلال الإسرائيلي حماس ركة المقاومة الإسلامية قطر

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