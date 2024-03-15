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عكرمة صبري: لا مجال للمساومة على المسجد الأقصى ولا التفريط فيه

02:16 م الجمعة 15 مارس 2024

المسجد الاقصى

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قال عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، إنه لا مجال للمساومة على الأقصى ولا التفريط بذرة تراب منه.

وأضاف خطيب المسجد الأقصى، أن وجود المصلين وحرصهم على شد الرحال رسالة لمن يريد المساس بالأقصى.
ولفت إلى أن الأقصى أسمى من أن تحكمه قوانين دولية وسيبقى مفتوحا مهما جرى، موضحًا أنه من المؤسف أن نرى ما يحدث في غزة ولا نجد من يوقفه ولا من ينتصر لأهلها.

المسجد الأقصى خطيب المسجد الأقصى غزة

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