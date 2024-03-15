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BBC

مقتل 8 أشخاص على الأقل بعد انقلاب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل تركي

01:34 م الجمعة 15 مارس 2024

انقلاب قارب- ارشيفية

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إسطنبول- (د ب أ)

ذكرت وكالة الأناضول الرسمية التركية للأنباء اليوم الجمعة أن ثمانية أشخاص على الأقل، من بينهم طفلان، لقوا حتفهم، قبالة ساحل بحر إيجة في تركيا بعد انقلاب قارب، كان يقل مهاجرين.

وتمكن شخصان على متن القارب من السباحة إلى مكان آمن وأنقذ خفر السواحل التركي اثنين آخرين، حسب وكالة "الأناضول"، نقلا عن حاكم مدينة "جاناكالي" في بحر "إيجه".

و لم يتضح بعد عدد الأشخاص ، الذين كانوا على متن القارب تحديدا. وذكر إلهام أكتاش، حاكم مدينة "جاناكالي" أن خفر السواحل يواصلون عملية البحث.

ولم يتضح على الفور سبب غرق القارب.

وتمثل تركيا معبراً رئيسياً للمهاجرين واللاجئين من وسط آسيا ودول شرق المتوسط، ،ومنها يتوجهون نحو اليونان التي تعد البوابة الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي.

انقلاب قارب سواحل تركيا مهاجرين إسطنبول

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