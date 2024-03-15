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BBC

هجوم حوثي على ناقلة كانت تابعة لإسرائيل في البحر الأحمر

12:41 م الجمعة 15 مارس 2024

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القاهرة- مصراوي

أعلنت شركة أمبري للأمن البحري، تعرض ناقلة لهجوم صاروخي، على بعد حوالي 88 ميلا بحريا من شمال غربي الحديدة في اليمن.

وتابعت شركة أمبري للأمن البحري الجمعة، أن هناك أضرار ولكن لم يتم الإبلاغ عن إصابات في طاقم الناقلة، التي كانت مدرجة على أنها تابعة لإسرائيل ولكن تم تغيير ملكيتها.

وفي الساعات الأولى من صباح الجمعة، قالت هيئة عمليات التجارة البريطانية، إنها تلقت تقريرًا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، أن الطيران الأمريكي والبريطاني استهدف مديرية عبس بنحو 3 غارات في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وكانت وسائل الإعلام التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق، أن العدوان الأمريكي البريطاني شن 14 غارة على الحديدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

هجوم حوثي شركة أمبري للأمن البحري هجوم صاروخي البحر الأحمر

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