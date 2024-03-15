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BBC

إنقاذ 15 مهاجرًا تونسيًا انقسم قاربهم في عرض البحر

12:37 م الجمعة 15 مارس 2024

تونس

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تونس- (د ب أ)

أعلنت الجمارك التونسية، إنقاذ 15 تونسيا كانوا على متن قارب مخصص للهجرة غير النظامية، انشطر إلى نصفين في عرض البحر.

وقالت الجمارك في بيان لها، إن وحدة بحرية تابعة لها أنقذت من كانوا على متن القارب قبالة سواحل مدينة هرقلة بولاية سوسة أمس الخميس، أثناء محاولتهم عبور البحر إلى السواحل الإيطالية.

وكان على متن القارب ثمانية رجال وامرأتان وخمسة أطفال. ولم يشهد الحادث حالات غرق.

وشكلت السواحل التونسية منصة انطلاق رئيسية لقوارب الهجرة غير النظامية في المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط في 2023.

ووفق بيانات وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) تراجع أعداد المهاجرين عبر المنطقة الوسطى للبحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الأوروبية، إلى 70 بالمئة في أول شهرين من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة في 2023.

تونس الجمارك التونسية الهجرة غير النظامية

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