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BBC

الشرطة الصومالية تعلن انتهاء هجوم حركة الشباب على فندق في مقديشو

12:01 م الجمعة 15 مارس 2024

الصومال

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وكالات

أعلنت الشرطة الصومالية صباح الجمعة، انتهاء هجوم حركة الشباب الإسلامية المتطرفة على فندق في مقديشو، مؤكدة مقتل "كل المسلحين" بعد عملية استمرت أكثر من 13 ساعة.

وقالت وسائل إعلام صومالية نقلا عن مسؤوليين أمنيين، إن كل المسلحين الإرهابيين تمّ قتلهم، والوضع عاد الى طبيعته حاليا"، مشيرا الى أن "القوات الأمنية تنفّذ عملية تمشيط شاملة وتجري تحقيقات" بشأن الاعتداء.

وكان مراسل لوكالة فرانس برس أكد في وقت سابق صباح الجمعة، سماع أصوات انفجارات وإطلاق نار متقطع، بينما سجّل انتشار لعناصر وعربات مدرعة.

ويقع الفندق على مقربة من المدخل الرئيسي لمجمع "فيلا صوماليا" المحصّن الذي يضم مقر رئاسة الجمهورية ومكاتب رئاسة الوزراء ومباني بعض الوزارات.

وكان الهجوم الذي أعلنت الحركة مسؤوليتها عنه، بدأ ليل الخميس، عندما اقتحم مسلحون فندق "إس واي إل" (SYL) تحت وابل من الرصاص، دون الإعلان عن الآن عن تفاصيل سقوط ضحايا مدنيين نتيجة الهجوم من عدمه.

الصومال الشرطة الصومالية مقديشو هجوم حركة الشباب الإسلامية

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