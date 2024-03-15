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BBC

القوات الكورية الجنوبية والأمريكية تجريان تدريبات هجومية جوية مشتركة واسعة النطاق

11:28 ص الجمعة 15 مارس 2024

كوريا الجنوبية

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سول- (د ب أ)

أعلن الجيش الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا تدريبات هجومية جوية مشتركة واسعة النطاق في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع، في خطوة لتعزيز القدرات التشغيلية المشتركة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه تم إجراء التدريبات لمدة خمسة أيام بدءا من يوم الاثنين الماضي، وشارك فيها نحو 1400 فرد وأكثر من 40 مروحية وطائرة نقل، في إقليم جيونججي المحيط بسول، وبلدة إنجيه الجبلية، على بعد 126 كيلومترا شرق العاصمة، وفقا للجيش.

وقال الجيش في بيان: "من خلال التدريب مع القوات الجوية والقوات الأمريكية، تم تصميم هذه التدريبات لتعزيز القدرات التشغيلية في زمن الحرب، بالإضافة إلى القدرات التشغيلية المجمعة والمشتركة".

وأجريت التدريبات بشكل متصل مع تدريبات "فريدوم شيلد" السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي تمت محاكاتها بالكمبيوتر وتم تصميمها لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، واختتمت "فريدوم شيلد" التي استمرت 11 يوما، يوم أمس الخميس.

كوريا الجنوبية سول القوات الكورية الجنوبية

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