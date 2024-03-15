طيران أمريكي بريطاني يشن غارات جوية على مناطق للحوثيين في اليمن

غارات أمريكية بريطانية على الحوثيين في اليمن - أرش



القاهرة- مصراوي

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله اليمنية "الحوثيين"، أن الطيران الأمريكي والبريطاني استهدف مديرية عبس بنحو 3 غارات في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وكانت وسائل الإعلام التابعة لجماعة أنصار الله اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق، أن العدوان الأمريكي البريطاني شن 14 غارة على الحديدة وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي الوقت ذاته، تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.