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BBC

وزيرة الصحة الفلسطينية تشيد بدور مصر في إيصال المساعدات الطبية إلى غزة

01:40 ص الجمعة 15 مارس 2024

وزارة الخارجية

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القاهرة- مصراوي

أعلنت وزارة الخارجية أن السفير إيهاب سليمان سفير مصر في رام الله، التقى الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، أمس الخميس.

وتابعت الخارجية في بيان لها، أن اللقاء ناقش الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها سكان قطاع غزة، وخاصة الأزمات التي تعتري القطاع الصحي شبه المنهار بسبب تضرر معظم المستشفيات والنقص الحاد في المستلزمات الطبية.

كما تناول اللقاء أيضًا، الحديث الوقوف على الاحتياجات الطارئة التي يحتاجها قطاع غزة من أدوية ومستلزمات ومعدات طبية.

وأشارت الخارجية، أن السفير المصري استعرض الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للمساهمة في حل الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، فضلاً عن الجهود الدبلوماسية المكثفة لوقف إطلاق النار، إلى جانب استعراض الجهود المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية براً وجواً.

وأكدت الخارجية، أن اللقاء تناول الجهود التي تقدمها مصر لمساندة أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال استقبال الجرحى والمرضى عبر تحويلهم من المستشفيات الفلسطينية للعلاج بالمستشفيات المصرية، فضلاً عن إمداد قطاع غزة بالاحتياجات الأساسية في مجالات الصحة والغذاء والإيواء من خلال تسيير آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الطارئة.

ومن جانبها، أثنت وزيرة الصحة الفلسطينية، على الجهود الكبيرة التي تبذلها جمهورية مصر العربية في السعي من أجل إيصال المساعدات الصحية للقطاع وآليات علاج جرحى قطاع غزة في مصر.

وزارة الخارجية سفير مصر في رام الله وزيرة الصحة الفلسطينية تشيد بدور مصر إيصال المساعدات الطبية غزة

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