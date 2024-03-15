"إدارة بايدن المسؤولة".. أول تعليق من حماس على مجزرة دوار الكويت في غزة

القاهرة- مصراوي

قالت المقاومة الإسلامية "حماس"، إن الاحتلال الصهيوني يواصل ارتكاب المجازر وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة.

وتابعت الحركة في بيان لها الجمعة: "الاحتلال استهدف تجمعاً لمواطنين أثناء انتظارهم مساعدات إغاثية في دوار الكويت أدت لعشرات الشهداء والجرحى".

وأكدت الحركة: "فشل المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد الاحتلال، كان بمثابة ضوء أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم ضمن حرب الإبادة والتطهير العرقي".

وحملت الحركة إدارة بايدن المسؤولية عن استمرار مجازر الاحتلال "النازي"، والتي ترتكب بسلاح ودعم أمريكي مفتوح وآخرهم المجزرة التي حدثت اليوم بدوار الكويت حسب قولها.

ومن جانبه، أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان، اليوم الخميس، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق مدنيين فلسطينيين تجمعوا للحصول على إمدادات إنسانية قرب دوار الكويت شمالي غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي، إن الجيش استهدف المدنيين بالأسلحة الرشاشة من الطيران المروحي والدبابات والمسيرات وقتل بعضهم دهسًا.

وأكد المرصد الأورومتوسطي، أن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين أثناء محاولتهم الحصول على إمدادات إنسانية تكرر لليوم الخامس على التوالي.

وأوضح المرصد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعّد قتل المدنيين أثناء بحثهم عن المساعدات والقوافل الإنسانية في إطار جريمة إبادة جماعية.

كانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت اليوم الخميس، بسقوط عشرات الشهداء في إطلاق نار من مروحية إسرائيلية تجاه الفلسطينيين خلال انتظار مساعدات قرب دوار الكويت.