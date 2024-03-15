حكومة غزة: العدو يستهدف منتظري المساعدات لليوم العشرين على التوالي



القاهرة- مصراوي

قال مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة، إن الاحتلال يستهدف لليوم العشرين على التوالي منتظري المساعدات.

وتابع مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة للجزيرة: "العالم يعجز تماما عن إيقاف الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب هذه الجرائم".

وأكد الثوابتة: "نحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية عن فشلها في وقف الإبادة، والعدو على علم بإحداثيات أماكن انتظار المواطنين ويتعمد استهدافهم بالدبابات والمروحيات، كما حدث اليوم مع منتظري عند دوار الكويت، ونتج عن الاستهداف سقوط أكثر من 100 شهيد ومصاب.

وأشار مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أن الحكومة فتحت المجال للمنظمات الدولية وغير الحكومية لتوزيع المساعدات بالقطاع.