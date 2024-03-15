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BBC

أكثر من 60 شهيدًا في استهداف الاحتلال لنازحين ينتظرون المساعدات بدوار الكويت

12:07 ص الجمعة 15 مارس 2024

أكثر من 60 شهيدًا في استهداف الاحتلال لنازحين ينتظ

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قالت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إن أكثر من 60 شهيدًا و160 إصابة جراء استهداف الاحتلال مواطنين كانوا ينتظرون وصول المساعدات في مفرق الكويت شمالي غزة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت اليوم الخميس، بسقوط عشرات الشهداء في إطلاق نار من مروحية إسرائيلية تجاه الفلسطينيين خلال انتظار مساعدات قرب دوار الكويت.

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان، اليوم الخميس، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق مدنيين فلسطينيين تجمعوا للحصول على إمدادات إنسانية قرب دوار الكويت شمالي غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي، إن الجيش استهدف المدنيين بالأسلحة الرشاشة من الطيران المروحي والدبابات والمسيرات وقتل بعضهم دهسًا.

وأكد المرصد الأورومتوسطي، أن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين أثناء محاولتهم الحصول على إمدادات إنسانية تكرر لليوم الخامس على التوالي.

وأوضح المرصد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعّد قتل المدنيين أثناء بحثهم عن المساعدات والقوافل الإنسانية في إطار جريمة إبادة جماعية.

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