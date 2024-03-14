دوار الكويت.. الأورومتوسطي: الاحتلال استهدف المدنيين بالمروحيات والدبابات والمسيرات وقتل بعضهم دهسًا

مصراوي

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان، اليوم الخميس، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق مدنيين فلسطينيين تجمعوا للحصول على إمدادات إنسانية قرب دوار الكويت شمالي غزة.

وقال المرصد الأورومتوسطي، إن الجيش استهدف المدنيين بالأسلحة الرشاشة من الطيران المروحي والدبابات والمسيرات وقتل بعضهم دهسًا.

وأكد المرصد الأورومتوسطي، أن الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين أثناء محاولتهم الحصول على إمدادات إنسانية تكرر لليوم الخامس على التوالي.

وأوضح المرصد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يصعّد قتل المدنيين أثناء بحثهم عن المساعدات والقوافل الإنسانية في إطار جريمة إبادة جماعية.

وأفادت تقارير إعلامية سقوط 8 شهداء نتيجة إطلاق جيش الاحتلال النار على فلسطينيين خلال انتظارهم للمساعدات قرب دوار الكويت شمالي قطاع غزة.

كانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت اليوم الخميس، بسقوط عشرات الشهداء في إطلاق نار من مروحية إسرائيلية تجاه الفلسطينيين خلال انتظار مساعدات قرب دوار الكويت.

وكانت تقارير إعلامية أفادت، مساء أمس الأربعاء، باستشهاد 2 وإصابة 9 مواطنين من منتظري المساعدات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند دوار الكويت جنوب مدينة غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.