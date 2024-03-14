رئيس الأركان الإسرائيلي يعقد اجتماعا مهما لمناقشة مستقبل الحرب في غزة

تل أبيب (د ب أ)

يعقد رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اجتماعا مع قادة الجيش يوم الأحد المقبل للتخطيط لعمليات مستقبلية وسط التوتر المتصاعد مع قطاع غزة، وحزب الله اللبناني، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يعقد الليفتنانت جنرال هاليفي الاجتماع الحاسم مع جميع القيادات العليا بالجيش للتخطيط لمستقبل الحرب.

وأضاف تقرير الصحيفة أنه بالنسبة لغزة، حيث انتهت معظم الحرب بشمال القطاع في أوائل يناير، وباقي غزة باستثناء رفح، منذ أوائل فبراير، سيكون التركيز على تعلم الدروس من أجل تحسين أي عمليات في المستقبل، في ظل أن حماس لا تمثل تهديدا أمنيا حقيقا حاليا.

وفيما يتعلق لشمال إسرائيل، هناك المزيد من التركيز لأنه قد تندلع حرب أوسع نطاقا خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة. وسيركز جزء من الاجتماع على منع حركة حماس من استغلال شهر رمضان لإيقاع الجيش الإسرائيلي في أخطاء قد تشعل المنطقة دون ضرورة.