إعلان

BBC

رئيس الأركان الإسرائيلي يعقد اجتماعا مهما لمناقشة مستقبل الحرب في غزة

11:42 م الخميس 14 مارس 2024

هرتسي هاليفي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

تل أبيب (د ب أ)

يعقد رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اجتماعا مع قادة الجيش يوم الأحد المقبل للتخطيط لعمليات مستقبلية وسط التوتر المتصاعد مع قطاع غزة، وحزب الله اللبناني، حسبما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الخميس.

ومن المقرر أن يعقد الليفتنانت جنرال هاليفي الاجتماع الحاسم مع جميع القيادات العليا بالجيش للتخطيط لمستقبل الحرب.

وأضاف تقرير الصحيفة أنه بالنسبة لغزة، حيث انتهت معظم الحرب بشمال القطاع في أوائل يناير، وباقي غزة باستثناء رفح، منذ أوائل فبراير، سيكون التركيز على تعلم الدروس من أجل تحسين أي عمليات في المستقبل، في ظل أن حماس لا تمثل تهديدا أمنيا حقيقا حاليا.

وفيما يتعلق لشمال إسرائيل، هناك المزيد من التركيز لأنه قد تندلع حرب أوسع نطاقا خلال الأسابيع أو الشهور المقبلة. وسيركز جزء من الاجتماع على منع حركة حماس من استغلال شهر رمضان لإيقاع الجيش الإسرائيلي في أخطاء قد تشعل المنطقة دون ضرورة.

هرتسي هاليفي رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة حزب الله اللبناني إسرائيل

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
8 شهداء في إطلاق نار لجيش الاحتلال على فلسطينيين خلال انتظارهم للمساعدات شمالي غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

رمضانك مصراوي| بالصور- يسرا وإلهام ودينا.. نجوم الفن في حفل سحور "سعدي جوهر" بالقلعة
رمضانك مصراوي| حكم من قبّل زوجته في نهار رمضان؟.. داعية يوضح( خاص)
* "نزفت دم من عينيها".. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق
* دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة