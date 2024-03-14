وزير سوداني: قد نتجه لقطع العلاقات مع بعض الدول التي تدعم المتمردين

مصراوي

قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، اليوم الخميس، إن قوات الدعم السريع سرقت 2.7 طن ذهب و9 طن فضة بالإضافة إلى 350 مليون دولار، مؤكدا أنه ليس من شأن وزارته معرفة جهة استيراد سلاح القوات المسلحة، لافتا إلى أنه يتحفظ على ذكر قيمة تمويل عملية التسليح.

وأكد إبراهيم في تصريحانت لقناة "الجزيرة مباشر"، أن قوات الدعم السريع لا تسيطر على أي جزء من الاقتصاد السوداني، متهما عددا من الدول بدعم قوات الدعم السريع مقابل الاستيلاء على موارد السودان.

وأوضح إبراهيم أن البنوك السودانية تعمل بصورة طبيعية وهناك بعض البنوك تأثرت بالعمليات العسكرية، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية قد تتجه لقطع العلاقات مع بعض الدول إذا استمرت في دعم المتمردين.

وكشف إبراهيم أن قوات الدعم السريع فقدت كثير من قوامها وهناك بعض القبائل السودانية انقلبت على المتمردين.