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BBC

المالية السودانية: "الدعم السريع" سرقت 2.7 طن ذهب بالإضافة إلى 350 مليون دولار

11:34 م الخميس 14 مارس 2024

وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم

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قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، اليوم الخميس، إن قوات الدعم السريع سرقت 2.7 طن ذهب و9 طن فضة بالإضافة إلى 350 مليون دولار.

سبق وأن أعلن إبراهيم، في مؤتمر صحفي عقده في مدينة بورتسودان، أواخر فبراير الماضي، تراجع إيرادات البلاد بنسبة تفوق 80%، نتيجة للتطورات الأخيرة في الحرب التي تجتاح البلاد منذ 15 أبريل الماضي، حيث كشف عن سرقة كمية من الذهب تصل إلى 2.7 طن من مصفاة الخرطوم الحكومية.

وعلى الرغم من تأكيده على أن احتياطي السودان من الذهب لا يزال في مكان آمن، إلا أنه لم يكشف عن الجهات المتورطة في عملية السرقة.

وأوضح إبراهيم أن الحرب أدت إلى ظروف صحية صعبة، مما تسبب في فقدان كميات كبيرة من الأدوية بقيمة تفوق 500 مليون دولار.

وأكد أن الحكومة حرصت على تحديد ميزانية مرنة لعام 2024، تتيح تغييرها كل ثلاثة أشهر وفقًا للتطورات الوضعية، نظرًا لطبيعة الوضع الراهن الذي يعتبر "ميزانية حرب".

وأشار إلى أن من بين أهم بنود ميزانية العام 2024 دعم الجيش وقطاع الصحة الذي شهد تدهورًا جراء الحرب.

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