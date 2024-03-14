عشرات الشهداء بإطلاق نار من مروحية إسرائيلية تجاه فلسطينيين ينتظرون مساعدات بدوار الكويت

مصراوي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس، بسقوط عشرات الشهداء في إطلاق نار من مروحية إسرائيلية تجاه الفلسطينيين خلال انتظار مساعدات قرب دوار الكويت.

وكانت تقارير إعلامية أفادت، مساء أمس الأربعاء، باستشهاد 2 وإصابة 9 مواطنين من منتظري المساعدات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند دوار الكويت جنوب مدينة غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وقبل أيام استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمعات لفلسطينيين ينتظرون الحصول على مساعدات إغاثية بمنطقة دوار النابلسي وشارع الرشيد، خلّفت نحو 108 شهداء وإصابة مئات من النازحين.

كما سبق وأن قصف في 25 يناير الماضي المطصفّين بالقرب من "دوار الكويت"، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 20 شهيدا.

ولفت القدرة إلى أن قوات الاحتلال ترتكب مجزرة جديدة بحق آلاف "الأفواه الجائعة" التي كانت في انتظار المساعدات بغزة.

من جانبه، حمّل مكتب الإعلام الحكومي بغزة، الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية المجاعة التي تتعمق مع مرور الوقت وحرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين والنساء والأطفال، مؤكدا أن عمليات الإنزال الجوي "غير مجدية".

ودعا دول العالم الحر إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة الجماعية و"التطهير العرقي" ضد الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 ألف بين شهيد وجريح.