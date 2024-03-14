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BBC

حماس: الحديث عن وجود تقدم في المفاوضات غير دقيق بسبب تعنت نتنياهو

10:25 م الخميس 14 مارس 2024

عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمد نزال

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قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمد نزال، إن الحديث عن وجود تقدم في المفاوضات غير دقيق بسبب تعنت رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس، أن نتنياهو ربط مصيره السياسي باستمرار الحرب معتقدا أنه سيحاسب بمجرد توقفها، موضحا أن الإدارة الأمريكية منحازة بالكامل لإسرائيل وهناك تواطؤ دولي وإقليمي معها.

وتابع نزال، أن عدم حصول نتنياهو على ضوء أخضر أمريكي باجتياح رفح يمكن أن يوقف العملية العسكرية، موضحا أن نتنياهو يقدم صورة زائفة عن مسار الحرب أمام الرأي العام.

وأكمل نزال، أن نتنياهو وأعضاء حكومته لا يرون مصلحة في وقف الحرب خشية من انفراط عقد الائتلاف الحكومي، مشيرا إلى أن مشروع الميناء البحري غامض ويجب معرفة موقعه والجهة التي ستديره وتوزع المساعدات وهل سيكون بديلا عن المعابر البرية.

وأضاف نزال، أن العشائر في غزة صمام أمان ضد اختراق الساحة الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال.

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