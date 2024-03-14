تعليقًا على تشكيل حكومة فلسطينية.. بريطانيا: أحد العناصر الحيوية لتحقيق سلام دائم

مصراوي

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة للضفة الغربية وغزة مصحوبة بحزمة دعم دولي أحد العناصر الحيوية لتحقيق سلام دائم.

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلّف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.

ويشغل مصطفى منصب المستشار الاقتصادي في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ورئيسا لمجلس إدارة صندوق الاستثمار.

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية ووزرائه تقدموا، في 26 فبراير الماضي، باستقالتهم بعدما أخفقت محاولاتهم في تحقيق إصلاح داخلي.