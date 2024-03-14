استطلاع رأي: تقدم المعارضة في أوروجواي على الائتلاف الحاكم

مونتيفيديو - (د ب أ)

أشار استطلاع أجرته مؤسسة "إيكويبوس كونسولتوريس" مؤخرا إلى أن حزب "الجبهة العريضة"، اليساري في أوروجواي قد يحصد 42% من الأصوات إذا تم إجراء الانتخابات العامة في البلاد اليوم، مقارنة بـ 38% من الأحزاب المشكلة للائتلاف الحاكم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وحصل حزب الجبهة العريضة على 45% في استطلاع رأي أجرى في نوفمبر 2023 مقابل 38% للائتلاف الحاكم.

وارتفعت نسبة الناخبين المترددين بواقع نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 13%.

وارتفعت نسبة الناخبين الذين قد يتركون ورقة التصويت فارغة، أو يبطلون أصواتهم، من 3% في نوفمبر إلى 5%.

وتم إجراء الاستطلاع بشكل مباشر، وعبر الهاتف، وشمل 1400 من البالغين، خلال الفترة من 15 وحتى 27 فبراير، ويبلغ هامش الخطأ 2.6 %.