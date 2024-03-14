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BBC

زيمبابوي.. الشرطة تحرّر 251 طفلًا من قبضة "الأنبياء"

09:04 م الخميس 14 مارس 2024

الشرطة في زيمبابوي

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هراري - (د ب أ)

حررت الشرطة في زيمبابوي 251 طفلا من طائفة يزعم أنها استغلتهم كعمالة رخيصة.

وأمرت محكمة، اليوم الخميس، بحبس 8 رجال يصفون أنفسهم بأنهم أنبياء، واتهمتهم بانتهاك قوانين حماية الطفل.

وفتشت الشرطة في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا مزار الطائفة أمس الأربعاء، واكتشف الضباط 16 مقبرة غير مسجلة تحتوي على رفات أطفال حديثي الولادة.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الخميس، إن الأطفال الـ 251 الذين عثر عليهم في الموقع ليس لديهم شهادات ميلاد ولم يتم تسجيلهم في المدارس، مضيفا أن الأطفال يخضعون الآن للفحص الطبي.

وبدأ التحقيق بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الرجال الذين تم اعتقالهم.

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