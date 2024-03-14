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BBC

البنتاجون: نواصل محادثاتنا مع إسرائيل وشركائنا بشأن آلية توزيع المساعدات في غزة

08:36 م الخميس 14 مارس 2024

البنتاجون

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الحوثيين لا يزالون قادرين على الوصول للأسلحة والقدرات والدعم من إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع مواصلة تنفيذ الضربات ضد الحوثيين، موضحة أننا وواثقون من الاستمرار في إضعاف قدراتهم.

وأضافت البنتاجون: "نواصل محادثاتنا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وشركائنا بشأن آلية توزيع المساعدات في غزة التي ستصل عبر الممر البحري.

وأكملت البنتاجون، أن الميناء البحري مهمته تعزيز عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ونضغط على الحكومة الإسرائيلية لإدخال مزيد من الشاحنات برا.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية غزة إسرائيل

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