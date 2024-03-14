البنتاجون: نواصل محادثاتنا مع إسرائيل وشركائنا بشأن آلية توزيع المساعدات في غزة

مصراوي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الحوثيين لا يزالون قادرين على الوصول للأسلحة والقدرات والدعم من إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع مواصلة تنفيذ الضربات ضد الحوثيين، موضحة أننا وواثقون من الاستمرار في إضعاف قدراتهم.

وأضافت البنتاجون: "نواصل محادثاتنا مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وشركائنا بشأن آلية توزيع المساعدات في غزة التي ستصل عبر الممر البحري.

وأكملت البنتاجون، أن الميناء البحري مهمته تعزيز عمليات إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ونضغط على الحكومة الإسرائيلية لإدخال مزيد من الشاحنات برا.