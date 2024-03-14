الرئيس الفلسطيني يكلف مستشاره الاقتصادي بتشكيل الحكومة الجديدة

مصراوي

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلّف محمد مصطفى بتشكيل حكومة جديدة.

ويشغل مصطفى منصب المستشار الاقتصادي في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ورئيسا لمجلس إدارة صندوق الاستثمار.

وتقدم رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية ووزرائه، في 26 فبراير الماضي، باستقالتهم بعدما أخفقت محاولاتهم في تحقيق إصلاح داخلي.

من هو رئيس الحكومة الجديد

ولد الدكتور محمد مصطفى في العام 1954 في قرية سفارين قرب طولكرم شمال الضفة الغربية، حصل على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بغداد في عام 1976، كما حاز على درجة الماجستير في الإدارة من جامعة جورج واشنطن في عام 1985، وشهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد من نفس الجامعة في عام 1988.

عمل مصطفى في عدة مناصب مهمة في الحكومات والمنظمات الدولية، بما في ذلك الرئاسة التنفيذية لصندوق الاستثمار الفلسطيني بين الأعوام 2006 و2013، ومستشاراً للإصلاح الاقتصادي لحكومة دولة الكويت لدى البنك الدولي، ومستشاراً لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

كذلك شغل مصطفى مناصب مهمة في الحكومة الفلسطينية، منها منصب نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني في الحكومة الفلسطينية الـ16، ومنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الحكومة الفلسطينية الـ15.